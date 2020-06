In NRW gelten ab Montag (15.06.2020) weitere Lockerungen in der Sportwelt. Unter anderem ist wieder Kontaktsport in der Halle mit bis zu zehn Sportlern erlaubt. Im Freien dürfen sogar bis zu 30 Personen gemeinsam trainieren.

Freundschaftsspiele wieder möglich

" Das ist eine schöne Nachricht, wir freuen uns, weil es ein nächster Schritt Richtung Normalität ist ", sagt Henrik Lerch, Pressesprecher vom Fußballverband Niederrhein ( FVN ) im Gespräch mit dem WDR . Für den Amateurfußball bedeuten die Lockerungen, dass wieder richtige Spiele mit je elf Spielern pro Team möglich sind. Bisher war nur ein Fünf gegen Fünf erlaubt.

" Das ist auch ein gutes Zeichen für die nächste Saison ", erklärt Lerch. Denn so sei nun die Rückkehr zu Freundschaftsspielen möglich und damit auch eine Vorbereitung auf eine neue Saison. Allerdings gelten weiterhin die Hygieneregeln und die "einfache Rückverfolgung", nach der Name, Adresse und Telefonnummer der Sportler für vier Wochen gespeichert werden müssen. " Anfang nächster Woche führen wir Gespräche mit den Vereinen, den Gremien, den Schiedsrichtern, um zu besprechen wie mögliche Freundschaftsspiele aussehen könnten ", so Lerch weiter.

Hallensport mit Kontakt

Auch Hallensportler dürfen ab Montag mehr. Bisher war nur kontaktfreies Training in der Halle erlaubt, jetzt sind in einer Gruppe von maximal zehn Personen auch Kontaktsport und Wettbewerbe möglich. " Wir sind froh über die Lockerungen. Das heißt aber nicht, dass jetzt auch überall möglich ist, was das Land NRW erlaubt. Die Entscheidungshoheit haben die Kommunen ", erklärt Christian Hentschel vom Westdeutschen Handball-Verband.