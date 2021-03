Noch vor wenigen Wochen hatte sich der Breitensport über einen Stufenplan für eine schrittweise Öffnungen der Sportanlagen gefreut. Bis es so weit ist, wird es aber noch dauern. Denn NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am frühen Dienstagmorgen in Düsseldorf an, die sogenannte Corona-Notbremse zu ziehen.

Die Notbremse bedeutet die Rücknahme von bereits erfolgten Lockerungen wie Öffnungen, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen über 100 steigt. Sie gelte in NRW ab Montag, so Laschet. "Die dynamische Entwicklung lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht anders bremsen."