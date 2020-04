NRW-Innenminister Reul hält Geisterspiele für vertretbar

Fanansammlungen sollen vermieden werden

Doch nicht nur in Stadionnähe könnte es Probleme geben, da es auch die üblichen TV-Übertragungen in Kneipen und Gaststätten nicht gibt. " Wenn wir Pech haben, treffen sich diese Fans jetzt vielleicht auf den Plätzen in den Innenstädten" , sagte Reul. "Am besten wäre es natürlich, wenn die Leute sich die Spiele zu Hause im Fernsehen angucken würden" , sagte der Innenminister.

Video starten, abbrechen mit Escape Fan-Ansammlungen vor den Stadien? Seifert: "Klubs sind gefordert". Sportschau. . 01:42 Min. . Verfügbar bis 23.04.2021. Das Erste.

dpa | Stand: 26.04.2020, 15:53