Neue Coronaschutzverordnung: Weitere Einschränkungen im Breitensport

Nach der jüngsten Bund-Länderkonferenz am vergangenen Sonntag war mit neuen Einschränkungen auch im Amateur- und Breitensport in Nordrhein-Westfalen zu rechnen. So war noch in der alten Schutzverordnung der Individualsport von einem allgemeinen Verbot des Freizeitsports auf öffentlichen oder privaten Sportanlagen ausgenommen.

Sportarten wie Tennis, Walken, Joggen, Einzelgymnastik und Leichtathletik dürfen nun auch auf Sportanlagen im Freien nicht mehr ausgeübt werden. Beispielsweise Joggen und Radfahren bleibt in der Öffentlichkeit möglich, allerdings nicht mehr auf Sportanlagen.