Der Traum von der Nordmeisterschaft ist für die Motoballer des MSF Tornado Kierspe geplatz. Im abschließenden Gruppenspiel unterlagen die Sauerländer mit 5:6 ( 1:1, 2:4, 0:1, 2:0) beim MSC Seelze in Niedersachsen.

Torjäger Kevin Friedrich hatte die Kiersper in Seelze früh mit 1:0 in Führung geschossen, im zweiten Viertel gerieten die Sauerländer aber vorentscheidend mit 3:5 in Rückstand. Im dritten Viertel wuchs der Rückstand auf 3:6 an, ehe Marcel Maier und Louis Heller im Schlussabschnitt noch auf 5:6 verkürzten.

Im Play-Off-Viertelfinale gegen Mörsch

Dennoch gehen die Tornados nun zuversichtlich in die Play-Offs zur Deutschen Meisterschaft. Im Viertelfinale treffen die Kiersper auf den Dritten der Südliga, Taifun Mörsch aus Baden-Württemberg.

"Taifun geht sicher als Favorit in diese Spiele" , sagt Tornado-Pressesprecher Sebastian Schmidel. Aber er sieht auch Chancen für sein Team: "Es sind Play-Offs, da ist immer alles möglich. Wir wollen im Hinspiel auswärts ein akzeptables Ergebnis einfahren, um im Rückspiel daheim dann vielleicht die Überraschung zu schaffen" , sagt er.

Tronados wollen Revanche

Im Hinspiel geht's am 22. September nach Mörsch, das Rückspiel findet eine Woche später in Kierspe statt. Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams vor vier Jahren im Halbfinale um den Meistertitel triumphierten die Mörscher. "Damals führten wir in Mörsch mit 4:0, um am Ende noch mit 4:9 zu verlieeren. Dieser Stachel sitzt noch tief" , sagt Schmiedel.

MBC Kierspe um den B-Pokal

Der zweite Kiersper Bundesligist, der MBC Kierspe, wird hingegen mit der Vergabe des Deutschen Meistertitels nichts zu tun haben. Vor Wochenfrist unterlag der MBC auf heimischem Gelände dem MBC Halle mit 8:10 und belegte damit nach der Vorrunde Rang sechs in der Nordliga. Damit wurden die Play-Offs verpasst und es geht mit den qualifizierten Teams aus der Südliga in den nächsten Wochen um den "B-Pokal".

Stand: 10.09.2018, 10:13