Mit 91 Siegen und sieben WM-Titeln als Fahrer ist Michael Schumacher auch an seinem 50. Geburtstag am 3. Januar 2019 der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Knapp zwei Jahre nach seinem Karriereende erleidet er 2014 bei einem Ski-Unfall schwere Kopfverletzungen und lebt nach fast einem Jahr Krankenhausaufenthalt seitdem zurückgezogen auf seinem Anwesen in der Schweiz.