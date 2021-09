Bob- und Skeleton-WM 2024 in Winterberg

Winterberg erhielt mit seinem Wintersportzentrum am Freitag den Zuschlag. Das gaben die Organisatoren im Hochsauerland am Freitag im Anschluss an den digitalen Kongress des Weltverbands IBSF bekannt. Die Entscheidung fiel einstimmig, der kanadische Konkurrent Whistler hatte am Vortag kurzfristig seine Bewerbung zurückgezogen.

Winterberg zum fünften Mal Gastgeber

Damit ist Deutschland zum dritten Mal in fünf Jahren Gastgeber der WM, 2020 und 2021 waren die Weltmeister jeweils im sächsischen Altenberg gekürt worden. Auf seiner Heimbahn gewann Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich dabei alle Titel im Zweier- und Viererbob.

Winterberg wird nach 1995, 2000, 2003 und 2015 bereits zum fünften Mal WM-Schauplatz sein. Nächste Großereignisse für die Schlittensportler sind die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 und die WM 2023 in St. Moritz.

Stand: 17.09.2021, 17:46