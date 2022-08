Reit-WM: Werth in der Dressur knapp an Bronze vorbei - Gold für Fry

Vier Zehntelpunkte trennten Werth am Montag (08.08.2022) zum Abschluss vom Podest. Erstmals seit 2014 ging sie damit beim Grand Prix Special leer aus. Gold ging an die alles überragende neue Weltmeisterin Charlotte Fry (Großbritannien) mit Glamourdale, nur Silber gab es für die große Favoritin Cathrine Dufour (Dänemark) mit Vamos Amigos. Bronze holte Dinja van Liere (Niederlande) mit Hermes. "So ein Wimpernschlag fehlte zu Bronze", kommentierte Werth: "Aber ich hadere mit nichts. Das war ein Super-Fight, und das ist es, was Sport ausmacht."

Noch hat Werth allerdings die Chance auf eine Medaille: Die letzte Entscheidung fällt am Mittwoch in der Kür. Eine herausragende Runde gingen Benjamin Werndl und sein Famoso, Platz fünf und die Qualifikation für die Kür der 15 Besten am Mittwoch waren der Lohn. "Er war so bei mir", sagte der Bruder der Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, die in diesen Tagen ihr zweites Kind erwartet, über seinen 13-jährigen Wallach. "Und ich", fügte Werndl an, "war auch bei mir."

Klimke nach vorzeitigem Aus enttäuscht

Derweil ist die WM für Ingrid Klimke beendet. Mit ihrem 14-jährigen Hannoveraner Hengst Franziskus belegte die Reitmeisterin aus Münster Platz 19. "Heute war es einfach mau", sagte Klimke: "Ich hab mich selber ein bisschen gewundert, und er glaube ich auch, aber es gibt ja mal so Tage."

Quelle: sd