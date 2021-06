Der 40-Jährige gewann am Samstagabend sein Viertelfinal-Match gegen Anton Källberg in 4:1 Sätzen. Der 23 Jahre alte Schwede, der im Achtelfinale Ruwen Filus (Fulda) ausgeschaltet hatte, spielt wie Boll in der Bundesliga für den Triple-Sieger Borussia Düsseldorf. Durch den Halbfinal-Einzug hat Boll bereits eine Medaille sicher, da der dritte Platz nicht ausgespielt wird.

Sein Halbfinal-Gegner ist am Sonntag erneut ein Schwede: der bei dieser EM an Nummer eins gesetzte Mattias Falck von Werder Bremen, der bei der Einzel-Weltmeisterschaft 2019 im Finale stand.

Deutlich mehr Mühe als mit Källberg hatte Boll am Samstagmittag mit Benedikt Duda gehabt. Bolls Nationalmannschafts-Kollege vom TTC Schwalbe Bergneustadt zwang den Rekord-Europameister in einen entscheidenden siebten Satz. Am Ende setzte sich der Routinier von Borussia Düsseldorf mit 4:3 durch.

Boll will achten EM-Titel

Am Freitag hatte Boll den Engländer Paul Drinkhall mit 4:2 Sätzen besiegt. Boll gewann den EM-Titel im Einzel bereits sieben Mal, zuletzt 2018 im spanischen Alicante und könnte in Warschau seinen achten Titelgewinn feiern.