Doch im kleinen Finale war der ASC gegen die White Sharks aus Hannover der Favorit, was sich beim 14:5 auch deutlich im Ergebnis niederschlug. Von Beginn an waren die Schwarz-Gelben den Sharks überlegen und konnte sich mit laufender Spielzeit immer weiter absetzen.

Spandau und Waspo machen Titel untereinander aus

Einen ähnlichen Verlauf kann man für das Halbfinale in der Meisterschaft erwarten. Spandau und Waspo Hannover teilten sich nach der Hauptrunde hochüberlegen die Tabellenspitze. 36 Mal wurden die Wasserfreunde Deutscher Meister, der aktuelle Titelträger Waspo erst zwei Mal. Beide Klubs sind derzeit das Maß aller Dinge im deutschen Wasserball. Der ASC hatte zuletzt 2013 für eine Überraschung sorgen können und sich zuletzt den Meistertitel sichern können.

Zwei deutliche ASC-Pleiten gegen den Tabellenführer

Damit ist in diesem Jahr nicht zu rechnen. Gegen Waspo kassierte das Troost-Team zwei deutliche Niederlagen (6:17/H; 5:18/A), und auch in der Deutlichkeit dieser beiden Pleiten zeigte sich die derzeitige Überlegenheit der Niedersachsen. Auch der OSC Potsdam geht als klarer Außenseiter in sein Halbfinale gegen die Wasserfreunde, so dass sowohl der ASC als auch der OSC auf einen Erfolg im kleinen Finale setzen.

Auch der OSC Potsdam ist kein einfacher Gegner

Hier dürften die Duisburger gewarnt sein. In der Liga gab es daheim gegen die Potsdamer eine 7:10-Niederlage sowie auswärts ein 12:12. Der Kampf um Bronze dürfte sicher nicht so deutlich ausgehen, wie es noch jüngst im Pokal der Fall war.

Das Viertelfinale übrigens hatten die Duisburger Anfang April gegen den SVV Plauen in der Serie Best-of-five mit 3:0 recht souverän gemeistert und hatte damit zum 18. Mal in Folge das Halbfinale in der Deutschen Wasserball Liga erreicht.

Stand: 07.05.2019, 20:53