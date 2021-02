GWD Minden ist gegen BHC auf Wiedergutmachung aus

Bei der GWD Minden zeigte man sich nach dem Auftaktspiel 2021 gegen Balingen-Weilstetten am vergangenen Wochenende bitter enttäuscht. Im Nachholspiel der Handball-Bundesliga gegen den Bergischen HC am Donnerstag (11.02.2021) soll das nicht erneut so laufen. "Ich bin mir sicher, dass das ein anderer Auftritt wird" , sagt Trainer Frank Carstens vor dem NRW -Duell.

Minden braucht besseren Auftritt

Einen anderen Auftritt braucht Minden auch - gegen Balingen-Weilstetten stimmte fast nichts. Carstens prangerte unter anderem das Defensivverhalten und die Wurfqualität seiner Mannschaft an. Dazu sah er "fehlende Wettkampfhärte" .

Als zentralen Punkt im Spiel gegen den BHC sieht Carstens das Rückzugsverhalten vom Angriff in die Abwehr. Immerhin: "Das war einer der wenigen Punkte, mit dem ich gegen Balingen schon zufrieden war."

Für den BHC ist es das erste Spiel im neuen Jahr. Der Tabellen-Neunte hatte seine Partie gegen den TBV Lemgo Lippe verlegt, da sowohl beim TBV wie auch beim BHC noch Spieler am Finalwochenende der Handball-WM in Ägypten im Einsatz waren. "Wir sind froh, wieder in den Wettkampf zu gehen" , sagt Trainer Sebastian Hinze.

Wichtiges Spiel für beide

Auch die Bergischen Löwen sind nicht ohne Sorgen: Mit Maciej Majdzinski hat sich im rechten Rückraum ein Stammspieler schwer verletzt. Der Kreuzbandriss des Polen bringt den BHC in die Bredouille - mit David Schmidt steht nur noch ein Linkshänder für diese Position zur Verfügung.