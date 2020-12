Die powervolleys Düren können am Sonntag in der Volleyball-Bundesliga beim Topspiel gegen die drittplatzierten Berlin Recycling Volleys die Tabellenspitze vom VfB Friedrichshafen zurückerobern. Die Form spricht für Düren, die nur das Auftaktspiel der Liga verloren - ausgerechnet gegen Berlin. Danach folgte eine makellose Hinrunde mit neun Siegen am Stück.

Hinspiel als Warnung

Doch das 0:3 aus dem Hinspiel dürfte Warnung genug sein vor dem mit vielen Weltklasse-Spielern bestückten Kader aus der Bundeshauptstadt. "Die Mannschaft ist gespricht mit Weltstars" , sagte Trainer Rafal Murczkiewicz vor dem Rückrundenauftakt: "Doch wir haben in der Saison gezeigt, dass wir kämpfen können und uns gerade in der Abwehr immer weiter gesteigert. Unser Anspruch ist hoch, wir wollen Brlin schlagen."

Das soll vor allem über eine geschlossene Mannschaftsleistung funktionieren. Und über das vorhandene Selbstvertrauen, denn auf keinen Fall möchte man in Düren die Serie reißen lassen - mit neun Siegen in Folge ist es die aktuell längste Erfolgsserie in der Bundesliga.