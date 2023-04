Wie sooft in der Serie wurde der erste Satz in der Crunchtime enschieden. Und wie sooft setzte sich dort Berlin durch. Nachdem Düren nach 18:21 noch auf 21:21 ausgleichen konnte, zog Berlin erneut mit drei Treffern davon und holte sich den Satz mit 25:22.

Den zweite Satz dominierten die Berliner von Beginn an und verwandelten den ersten Satzball zur 2:0-Führung. Doch Düren steckte nicht auf und entschied den dritten Durchgang souverän für sich.

Der Meister hatte aber offenbar nur eine Verschnaufpause eingelegt und holte sich den folgenden Satz deutlich. Es war für die Berliner der achte Sieg im achten Pflichtspiel in dieser Saison gegen Düren, darunter das deutsche Pokalfinale.

Im Finale treffen die Berliner auf den Sieger der Serie zwischen ihrem ewigen Konkurrenten VfB Friedrichshafen und der SVG Lüneburg. Friedrichshafen führt momentan 2:1, verlor am Mittwochabend aber die dritte Partie. Die Volleys gewannen neun der letzten elf Titel, zuletzt sechsmal in Folge. Friedrichshafen war in den vergangenen neun Finalserien der Gegner.

