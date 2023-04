Volleyball-Playoffs: USC Münster reist als Underdog nach Schwerin

Nach vier Jahren ist der USC Münster zurück in den Playoffs. Trotz der deutlichen 0:3-Niederlage im letzten Hauptrunden-Spiel gegen den SC Potsdam sicherte sich Münster mit dem 7. Tabellenplatz den Einzug in das Playoff-Viertelfinale.

Erstes Viertelfinal-Spiel am Samstag in Schwerin

Dort wartet mit dem SSC Palmberg Schwerin der Tabellenzweite der Hauptrunde. "Alles, was jetzt noch kommt, ist ein Bonus. Wir wollen das genießen" , sagte Münsters Trainerin Lisa Thomsen den "Westfälischen Nachrichten".

Für die 37-Jährige wird die Playoff-Serie, die mit der ersten Partie in Schwerin am Samstag (18 Uhr) beginnt, eine ganz besondere. Thomsen holte in ihrer aktiven Karriere fünf Titel mit Schwerin - drei Meistertitel und zwei Pokalsiege.

Favoritenrolle klar verteilt

Die Favoritenrolle sieht Thomsen klar verteilt. Ihr Ex-Klub habe "extrem viel Stress, denn jeder erwartet den Einzug ins Halbfinale." Dass Münster aber keineswegs chancenlos in das erste Spiel am Samstag geht, hat die Hauptrunden-Partie vor drei Wochen gezeigt, in der sich Münster erst im Tiebreak geschlagen geben musste. Gegen Schwerin haben wir vor wenigen Wochen eine super Leistung gezeigt. Da haben wir gesehen, dass wir mehr als nur mithalten können" , sagte Thomsen nach dem letzten Hauptrunden-Spiel.

Verzichten muss die Trainerin des USC aller Voraussicht nach auf die Österreicherin Nikolina Maros. "Sie hat körperlich zu kämpfen. Aber sie kann uns mit ihrer Energie auch abseits des Platzes helfen" sagt Thomsen.

Heimspiel am 18. April

Das erste Playoff-Spiel vor den eigenen Fans bestreitet Münster am 15. April (19.30 Uhr). Ein mögliches drittes Spiel würde am 18. April (18 Uhr) in Schwerin stattfinden.