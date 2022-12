Volleyball: Düren im Pokalfinale - "Wir lechzen nach dem Titel"

Der Jubel schien grenzenlos am Mittwochabend, als Tobias Kocian-Falkenbach den letzten Punkt des Abends erzielte. Den Punkt für die powervolleys Düren ins Finale und zum Halbfinal-Sieg im DVV-Pokal gegen den VfB Friedrichshafen. Es ist ein Erfolg, der so nicht zu erwarten war. "Wir hatten einfach das Feuer in den Augen und Friedrichshafen nicht so sehr" , erklärte Dürens sportlicher Leiter, Goswin Caro, dem WDR.

Düren trotzdem dem Verletzungspech

Das klare 3:0 gegen Friedrichshafen war eine starke Kampfansage der Dürener. "Wir hatten schon diverse gute Spiele und wenn wir alles abrufen, sind wir schwer zu schlagen" , so Caro. Sowohl dieses Jahr in der Liga als letztes Jahr im Pokal war aber der VfB als Sieger vom Feld gegangen. Jeweils deutlich mit 3:0 hatte er die Partien für sich entschieden.

Doch dieses Mal war alles anders: Trotz Personalproblemen trumpften die Dürener groß auf, spielten präzise und voller Energie. Caro lobte vor allem die Ergänzungsspieler: "Wir müssen da mal Respekt zollen an die Spieler vom Zweitligisten Mondorf oder aus der 3. Liga vom BTSV Aachen, die uns ausgeholfen haben in dieser Hinrunde." Denn die Powervolleys kämpften in dieser allgemein mit viel Verletzungspech.

Trostpflaster für enttäuschende VBL-Hinrunde