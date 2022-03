Es war nicht schön, aber erfolgreich: Die Powervolleys Düren haben am Donnerstabend bei den Netzhoppers KW-Bestensee mit 3:1 gewonnen und damit den Einzug in das Halbfinale der Playoffs um die deutsche Meisterschaft in der Volleyball-Bundesliga perfekt gemacht.

Während der erste Satz noch einer Machtdemonstration der Dürener war, kamen die Gastgeber aus Brandenburg im zweiten Satz deutlich besser ins Spiel und führten phasenweise sogar mit neun Punkten. Nach dem erneuten Seitenwechsel zeigten sich dann die Powervolleys wie ausgewechselt und gewannen am Ende souverän.

Kapitän Andrej: "Seltsames Spiel"