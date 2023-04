Fünf Spiele, fünf Berliner Siege

"Über Berlin müssen wir nicht viel reden. Wir haben in dieser Saison fünf Mal gegen sie gespielt und kein Spiel gewonnen" , sagt Dürens Trainer Björn-Arne Alber. " Das besagt gar nichts. Jetzt sind Playoffs. Da geht es bei Null los" , entgegnet Berlins Geschäftsführer Kaweh Niroomand vor der nunmehr sechsten Begegnung.

Gespielt wird im Modus Best of five. Wer zuerst drei Siege errungen hat, steht im Endspiel gegen den Gewinner der zweiten Halbfinalserie zwischen der SVG Lüneburg und dem VfB Friedrichshafen.

Beide mit deutlichen Serien im Viertelfinale