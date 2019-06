Freud und Leid liegen nahe beieinander. Doch am Pfingstsonntag (09.06.2019) wurde die Dramatik auf die Spitze getrieben. Ein Tor fehlte dem VfL Gummersbach am Ende beim 25:25 (13:14)-Remis in Bietigheim, um den Sieg zu holen. Ein Tor, das zum glimpflichen Ende einer historisch schwachen Saison hätte führen können. Ein Tor, das nicht fallen wollte und letztlich für weinende Männer auf der Platte sorgte.

Ludwigshafen hingegen vollbrachte das Wunder und konnte sich als Tabellenletzter durch einen Sieg gegen GWD Minden (31:30) doch noch spektakulär retten. Kontrastreiche Bilder zum Saisonende der Handball-Bundesliga.

Analysebedarf bei den Oberbergischen

Gummersbach ist in Bietigheim abgestiegen - allerdings nur auf dem Papier. "Man verliert die Saison nicht bei einem einzigen Spiel. Dass es jetzt so kommt, ist bezeichnend und tut natürlich allen weh" , zog VfL-Trainer Torge Greve Bilanz. Man müsse jetzt die Saison analysieren.

Gegen Bietigheim sorgte auch ein Fehlpass des an diesem Tag besten Werfers, Pouya Norouzi (sechs Tore), dafür, dass Gummersbach das Heft des Handelns 45 Sekunden vor Schluss leichtsinnig aus der Hand gab. Zuvor hatte er noch für die erste VfL-Führung in dieser Partie gesorgt. Es waren spielerische und nervliche Fehler mit großer Auswirkung, die die ganze Saison zeichneten.