Zum 60. Mal sind im Sport besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger mit der Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Zu den Geehrten zählt in diesem Jahr auch Handball-Legende Heiner Brand. Brand erhielt am Donnerstag (05.09.2019) in Düsseldorf - wie 20 weitere Ausgezeichnete - die Plakette für nachhaltiges Engagement im Sport.