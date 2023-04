Hockeyspieler Timur Oruz: Kampf um mehr Aufmerksamkeit und Geld

Es war das wichtigste Spiel im internationalen Vereinshockey: das Finale der Euro Hockey League in der vergangenen Woche. Und mit Rot-Weiss Köln stand ein deutsches Team im Endspiel. Doch interessiert hat die 0:1-Final-Niederlage der Kölner gegen den niederländischen Titelverteidiger HC Bloemendaal kaum jemanden. " Die sogenannten Randsportarten haben einfach große Probleme in Deutschland Aufmerksamkeit zu bekommen ", erzählt Hockeyspieler Timur Oruz, der beim Finale für Köln auf dem Platz stand.

Spitzensport gegen Amateurbezahlung

Wenig Aufmerksamkeit bedeute oft auch wenig Geld. Als Spitzensportler einer Randsportart müsse man sparsam leben, fleißig trainieren und erfolgreich sein, damit das Geld reiche. " Wir haben oft sechs, sieben, acht Quellen, wo wir Gelder herbekommen. Das sind dann zum Beispiel 200 Euro Spritkosten, eine Aufwandsentschädigung oder eine Trainerpauschale ", erklärt Oruz. Momentan könne er von seinen Einkünften als Sportler leben – auch weil er durch Erfolge wie den WM -Titel in diesem Jahr mehr Geld von der Sportförderung bekomme. " Aber im Durchschnitt reicht das vorn und hinten nicht ", so Oruz mit Blick auf viele andere olympische Athleten.

Timur Oruz hat nach eigenen Angaben eine 40-Stunden-Woche. " Ich komme problemlos auf 14 Trainingseinheiten die Woche ", sagt er. Dazu kommen Hockeyspiele am Wochenende, internationale Vereinsturniere und auch Reisen mit der Nationalmannschaft. Zeit für einen Job bleibt kaum.

Hockeyspieler Timur Oruz bei der WM 2023

Gründung des Verbundes Kölner Athleten

Timur Oruz hat sich entschieden, etwas gegen dieses Problem zu tun und hat im vergangenen Jahr den Verbund Kölner Athleten gegründet. Mittlerweile gehören 25 Athletinnen und Athleten zum Verbund. " Ich habe das Rad nicht neu erfunden, sondern einfach nur nach links und rechts geschaut ", sagt er. " Meine Schwester spielt zum Beispiel auch erfolgreich Hockey – nicht in Köln, sondern in Düsseldorf. Und dort genießt sie seit vielen Jahren die Unterstützung der Sportstadt Düsseldorf. "

Spitzensportler in Düsseldorf erhalten neben den üblichen Förderungen eine weitere Unterstützung der Stadt Düsseldorf. Oruz Schwester bekomme einige hundert Euro pro Monat, außerdem werde ihr ein Auto gestellt. " So etwas gibt es in Köln nicht. Das war für mich sehr schwer zu verstehen ", so Oruz. Er nahm Kontakt mit der Stadt Köln auf, aber: " Nach ein paar Gesprächen kamen wir zum Schluss: Wir müssen das selber in die Hand nehmen, sonst passiert da nichts. Und so haben wir dann einen Verein gegründet ."

Großer Sport-Tag geplant

Das Ziel sei ein Netzwerk nach Düsseldorfer Vorbild. Die Athletinnen und Athleten im Verbund sollen von Sponsoren wie zum Beispiel Kölner Unternehmen monatlich eine finanzielle Unterstützung von einigen hundert Euro bekommen. Im Gegenzug möchten sie dafür etwas zurückgeben. " Wir möchten zu den Unternehmen gehen, Keynotes halten, Unternehmens- Sport anbieten, für die Gesellschaft und die Menschen in Köln sichtbarer werden ", erklärt Oruz.