Timo Boll hat bei der Tischtennis- WM in Budapest als einziger deutscher Spieler das Achtelfinale im Einzel erreicht. Der 38 Jahre alte Europameister von Borussia Düsseldorf gewann am Mittwoch (24.04.2019) in der 3. Runde in 4:0 Sätzen gegen den Japaner Masataka Morizono und trifft am Donnerstag in der Runde der besten 16 auf den Weltranglisten-Zehnten Jang Woojin aus Südkorea.

"Bisher keine Schmerzen"