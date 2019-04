Der gelungene Einstieg von Europameister Timo Boll (Düsseldorf) in die Tischtennis-WM in Budapest hat für das deutsche Team in Ungarn einen weitgehend erfolgreichen Turnier-Auftakt abgerundet. Angeführt von Boll und seinem Partner Patrick Franziska (Saarbrücken) erreichten zwei Damen-Doppel am Montag (22.04.2019) ebenfalls die zweite Runde und das Mixed Franziska/Petrissa Solja (Langestadt) sogar schon das Achtelfinale. Ausgeschieden ist bislang nur WM-Debütant Dang Qiu (Grünwettersbach) im Doppel mit Bastian Steger (Bremen) und im Mixed mit der deutschen Meisterin Nina Mittelham (Berlin).