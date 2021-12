Westdeutscher Tischtennis-Verband unterbricht Saison

Wie der WTTV am Freitag mitteilte, wird der Spielbetrieb in allen Altersklassen ab sofort bis 31.01.2022 unterbrochen. Der Verband erlaubt jedoch Spiele, wenn sich "beide Mannschaften einvernehmelich einigen". Als Ersatz für die nun ausfallenden Spiele verlängerte der Verband die Saison bis Ende April. "Die Unterbrechung gilt auch für alle Turniere und Pokalwettbewerbe", heißt es in dem Schreiben.

Entscheidung über Saisonforsetzung Ende Januar

Einzige Ausnahme bilden die Turniere der soganannten Andro-Cup-Reihe, da dort die Teilnehmerzahl begrenzt ist und eine Teilnahme auf freiwilliger Basis stattfindet. "Ob die Saison nach der Unterbrechung fortgesetzt wird, werde Ende Januar entschieden", ließ der WTTV verlauten. Möglich sei auch eine Verlängerung der Unterbrechung oder die einfache Wertung der Hinrunde.

Im Tischtennis - wie in allen anderen Hallensportarten - gilt in Nordrhein-Westfalen seit dem 28. Dezember die 2G-Plus-Regelung. Zuschauer:innen und Spieler:innen benötigen also einen Nachweis über Impfung oder Genesung und zusätzlich einen negativen, tagesaktuellen Schnelltest oder einen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

red | Stand: 31.12.2021, 11:34