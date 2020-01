Die vergangene Saison lief für den erfolgsverwöhnten Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf ungewöhnlich ab: Am Ende reichte es zu keinem Titel. Nach dem Triple-Gewinn in der Saison 2017/18 scheiterte die Borussia in Meisterschaft und Champions League im Halbfinale, im DTTB -Pokal war bereits im Viertelfinale Schluss.

In der laufenden Spielzeit läuft in Düsseldorf fast wieder alles nach Plan. In der europäischen Königsklasse steht der Klub nach sechs Siegen in sechs Spielen im Viertelfinale, in der Bundesliga ist man mit zwei Punkten Rückstand Zweiter hinter Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken.

Boll macht den Unterschied

In der Liga verlor Düsseldorf bisher vier Spiele. Die Niederlagen kassierte Düsseldorf, wenn der Weltranglistenzehnte Timo Boll fehlte. Der 38-Jährige ist als einziger Spieler in der TBBL-Saison noch ungeschlagen (10:0-Siege) und macht immer wieder den Unterschied aus. Und so setzt die Borussia auch beim Final Four um den deutschen Pokal in Ulm am Samstag (04.01.2020) auf seinen Top-Spieler.

"Ich glaube, es wird in Neu-Ulm ein ganz offenes Rennen um den Titel" , sagt Boll. Im Halbfinale wartet Lokalmatador und Titelverteidiger TTF Ochsenhausen, gegen den die Düsseldorfer in den letzten drei Vergleichen den Kürzeren zogen. Im zweiten Halbfinale trifft Grünwettersbach auf den Ligaprimus Saarbrücken um Boll-Kumpel Patrick Franziska.

In einem Interview mit ttbl.de sagte Boll: "Auch wenn es fünf Euro fürs Phrasenschwein kostet: Wer Titel gewinnen will, muss eh jeden schlagen. Und die beiden anderen Halbfinalisten sind ja auch alles andere als Laufkundschaft."

Auch Karlsson und Källberg in guter Form

Auch Bolls Teammitglieder sind in guter Form: Der zu Saisonbeginn am Fuß verletzte Kristian Karlsson blickt auf eine 9:2-Bilanz, Anton Källberg auf eine 10:5-Bilanz. Nationalspieler Ricardo Walther (7:7), der vom ASV Grünwettersbach kam, wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen und hat sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft.

Damit es mit dem insgesamt 72. Vereinstitel klappt, hatte Düsseldorfs Trainer Danny Heister seine Spieler schon zum 28. Dezember wieder zum Training gebeten.

Das Team von Borussia Düsseldorf: Timo Boll (Weltranglistenplatz 10), Kristian Karlsson (24), Anton Källberg (74), Ricardo Walther (77), Omar Assar (28), Kamal Achanta (34). Trainer: Danny Heister.