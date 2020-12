Die gesamte Tischtennis-Welt schaut ab Freitag nach Düsseldorf, wenn der Startschuss für die Champions League der Herren fällt. Der Sieger in Europas wichtigstem Vereinswettbewerb wird am 18. Dezember ermittelt, nach dann 28 Spielen in acht Tagen. Wenn es so weit ist, liegen intensive Wochen der Vorbereitung hinter Gastgeber Borussia Düsseldorf.

"Bubble" bis Turnierende

Erst Ende Oktober hatte die Borussia den Zuschlag für die Ausrichtung des Turniers erhalten. Zwei Tage vor Beginn sind fast alle Arbeiten abgeschlossen. Im CenterCourt am deutschen Tischtennis-Zentrum stehen zwei Tische für die Gruppenphase und Viertelfinalspiele bereit. Eine Corona-Test-Station, ein Shuttle-Service sowie eine eigene Trainingshalle mit zwölf Platten sollen die Vereine zur Verfügung gestellt bekommen.

Die Hygieneregeln der ETTU besagen, dass alle Teilnehmer der Champions League nur mit einem negativen Corona-Test anreisen dürfen. Sie werden dann vor Ort noch einmal getestet. Mit dem Test im Deutschen Tischtennis-Zentrum begeben sich die Teilnehmer in die "Bubble", die sie bis zum Ausscheiden nicht mehr wieder verlassen dürfen. Positiv dürfte sich vor allem auswirken, dass acht der 15 Teams im vereinseigenen Sporthotel auf dem Gelände des DTTZ übernachten.

Die Verpflegung findet ebenfalls im Zentrum statt - also alles unter dem selben Dach. Für die sieben anderen Mannschaften sowie die Schiedsrichter und Offiziellen der ETTU ist der Weg dagegen etwas beschwerlicher. Sie sind in einem Partnerhotel untergebracht und werden jedes Mal zur Halle und zurück transportiert. Dennoch soll auch hier die "Bubble" funktionieren.

Borussia hofft auf Heim-Titel

Am Freitag morgen wird es sportlich ernst mit ersten Gruppenspielen. Das Eröffnungsspiel bestreiten Jekaterinenburg und Ostrava. Düsseldorf greift nachmittags gegen die Niederländer von "de Boer" Taverzo ins Geschehen ein. Die Düsseldorfer präsentierten sich in der Liga bisher stark, obwohl Boll durch eine Verletzung lange ausfiel.

Das wurde aufgefangen durch seine Teamkollegen: Sowohl die beiden Schweden Kristian Karlsson und der furios aufspielende Anton Källberg, der aktuell die Spielerrangliste der TTBL anführt, als auch Ricardo Walther mussten bisher nur ein Saison-Einzel abgeben.

Rechtzeitig zur Königsklasse ist nun auch Boll wieder mit dabei und nährt die Hoffnung der an zwei gesetzten Borussen auf den großen Wurf. Den letzten Titel in der Königsklasse des Tischtennis gewann Düsseldorf 2017/2018. Neben dem Ausrichter sind aus deutscher Sicht noch Mühlhausen und Saarbrücken beim Turnier am Start.

Stand: 10.12.2020, 08:00