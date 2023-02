Und (fast) täglich grüßt das Murmeltier: Am Mittwoch (19 Uhr) kommt es im Halbfinal-Hinspiel der Champions League zum dritten Aufeinandertreffen zwischen dem TTC Neu-Ulm und Borussia Düsseldorf in dieser Saison. In der Bundesliga besiegte Düsseldorf die Bayern im Hinspiel mit 3:0, im Pokalfinale revanchierte sich Neu-Ulm mit einem 3:0-Erfolg.

"Natürlich sind wir - wie schon im Pokalfinale - Außenseiter" , sagt Borussias Manager Andreas Preuß. "Außerdem wird in der Champions League ohne Doppel gespielt, in dem wir vielleicht einen kleinen Vorteil gehabt hätten."

Sieben Top-20-Spieler im Halbfinale vertreten

Fakt ist: Im Hinspiel werden viele Weltklasse-Spieler an der Platte stehen. Neu-Ulm hat mit dem früheren Jugendweltmeister Tomokazu Harimoto (Weltranglistenplatz 4), Vizeweltmeister Truls Möregard (Platz 6), Lin Yun-Ju (Platz 8) und dem Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov (Platz 10) vier Spieler aus den Top 10 in seinem Aufgebot.

"Nur Zweiter hinter Neu-Ulm: Die Düsseldorfer nach ihrer Niederlage im Pokalfinale.

Doch auch die Düsseldorfer müssen sich nicht verstecken. Mit Europameister Dang Qiu (Platz 11), EM-Rekordsieger Timo Boll (Platz 15) und Anton Källberg (Platz 20) sind drei Borussen in den Top 20 vertreten. Dazu kommt Youngster Kay Stumper, der sich nach seiner Verletzung zurückkämpft und immer besser in Form kommt.

Heister: "Spiele lassen Team zusammenrücken"

"Natürlich sind wir in diesem Spiel nicht der Favorit. Aber wir sind auch nicht chancenlos. Und solange wir eine Chance haben, glauben wir auch dran" , sagt Düsseldorfs Trainer Danny Heister. "Es sind diese Spiele, die eine Mannschaft näher zusammenrücken lassen und auf die man sich das ganze Jahr freut."

Wer von den beiden Klubs ins Finale einzieht, wird erst am Sonntag (19. Februar) feststehen - dann steigt das Rückspiel in Düsseldorf. Auf jeden Fall kommt es auch zu einer deutschen Begegnung im Endspiel, denn im zweiten Halbfinale duellieren sich die Bundesligisten 1. FC Saarbrücken und Post Mühlhausen. Das Hinspiel gewann Saarbrücken am Dienstagabend 3:1.

Wer von den Düsseldorfer Spielen gegen Neu-Ulm nach den beiden Champions-League-Spielen nicht genug bekommen kann, sollte sich den 19. März vormerken: Dann trifft die Borussia im Bundesliga-Rückspiel erneut auf den Dauerrivalen TTC - zum fünften Mal in dieser Spielzeit.