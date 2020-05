Der Spielbetrieb in der Tischtennis-Bundesliga ruht, die Champions League ist sogar ganz abgesagt. Profispieler haben es derzeit also schwer, Wettkampfpraxis zu bekommen. Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat sich deshalb mit Unterstützung des Deutschen Tischtennis-Bundes etwas einfallen lassen. Am Montag (01.06.2020) startet die erste Ausgabe der neuen Turnierserie "Düsseldorf Masters".

Über die kommenden drei Monate sollen an zwei, bzw. drei Tagen in der Woche im Düsseldorfer "Centercourt" jeweils bis zu 16 Spieler im K.o -System gegeneinander antreten. Zum Schluss soll es ein Finalturnier geben, für das sich acht Profis qualifizieren können. Mit Timo Boll (Borussia Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov und Kristian Karlsson (beide Orenburg/Russland) ist gleich die Premiere am Montag hochkarätig besetzt. Um 9.30 Uhr startet das erste Achtelfinale. Danach finden die restlichen Achtelfinals und ein Viertelfinale statt. Am Dienstag folgen dann drei weitere Viertelfinals, sowie Halbfinale und Finale. Die zweite Ausgabe startet dann am 8. Juni.

"Unsere Spieler waren total begeistert

"Die Düsseldorf Masters sind eine großartige Möglichkeit, nach wochenlanger Trainingsphase nun wieder regelmäßig Wettkämpfe zu spielen, die für die Entwicklung und den Formaufbau unerlässlich sind. Unsere Spieler waren total begeistert, als wir ihnen diese Idee vorgestellt haben" , sagte Herren-Bundestrainer Jörg Roßkopf.

Auch Timo Boll freut sich auf den Wettkampf: "Es ist schön, endlich wieder ein Ziel vor Augen zu haben und nicht mehr ins Nichts zu trainieren ", sagte der Weltranglistenzehnte. Mit seinem Nationalmannschaftskollegen Ovtcharov habe Boll bereits trainert, sagte er. "Ich bin gespannt auf die Duelle. Auch wenn die Form bei uns wahrscheinlich noch nicht besonders gut sein wird."

Alle Spiele werden auf sportdeutschland.tv, Borussia TV und tischtennis.de live übertragen.

