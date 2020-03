Viele Sportler müssen aufgrund der Coronakrise aktuell individuell trainieren. Den Triathleten und Ironman-Weltmeister Jan Frodeno trifft es dabei besonders hart. Der gebürtige Kölner lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Girona in Spanien und ist damit auch von der nationalen Ausgangssperre betroffen.

"Ich gehe die Tage ein bisschen lockerer an, auch damit mein Immunsystem nicht am Limit ist", sagte Frodeno. "Zudem ist ja relativ sicher, dass - vorsichtig formuliert- in den nächsten Wochen und schon gar nicht in meiner Sportart mit Rennen mit ein paar tausend Teilnehmern zu rechnen ist." Seine Laufeinheiten absolviert der 38-Jährige auf dem Laufband, die Radeinheiten kann er mit Hilfe eines sogenannten Rollentrainers durchziehen. Die Schwimmbewegungen will Frodeno mit einem Gummiband simulieren.