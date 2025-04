Jule Niemeier wirft Schläger und verliert in Stuttgart

Ein Sieg der Hamburgerin gegen die Weltranglisten-Vierte Coco Gauff aus den USA wäre aber eine noch größere Überraschung als es ein Weiterkommen von Niemeier gewesen wäre.

Niemeier in den letzten Wochen angeschlagen

Niemeier, Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022, hatte nach ihrem hart erkämpften Erstrundensieg gegen die Schwäbin Laura Siegemund eingeräumt, dass sie keine einfachen Wochen hinter sich hat. Sie steckt seit Langem in einer Krise und hat viele Matches verloren. Nach den Australian Open zu Beginn des Jahres sei sie krank gewesen. Vor ihren beiden Niederlagen im Billie Jean King Cup in der vergangenen Woche habe sie eine kleine Rückenblessur ausgebremst.

Der Erfolg über Siegemund war erst ihr zweiter Hauptrunden-Sieg in diesem Jahr. Ungewöhnliche Turnierpause Am Karfreitag ist wegen der gesetzlichen Feiertagsregeln in Stuttgart Ruhetag. Mit den Viertelfinals geht es am Samstag weiter, das Endspiel steigt am Ostermontag.

