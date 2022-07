Am Dienstag (19. Juli 2022) musste die Wimbledon-Viertelfinalistin Niemeier sich mit 4:6, 6:0, 4:6 geschlagen geben. Für die Schweizerin Züger war es der erste WTA-Hauptfeld-Sieg ihrer Karriere.

Der deutschen Hoffnungsträgerin merkte man dabei die Strapazen der Vorwochen an. Niemeier hatte bereits vor ihrem Match gesagt, dass sie mit ihrem starken Lauf in Wimbledon und der anschließenden Viertelfinalteilnahme in Lausanne "Körner gelassen " und daher nicht die größten Erwartungen an sich in der Hansestadt habe.

Nun steht eine Woche Urlaub an, bevor die Vorbereitung auf die US Open beginnt. "Ich werde zu Hause bei meinen Eltern bleiben, Zeit mit der Familie verbringen" , sagte Niemeier, die gute Chancen hat, als Nummer 102 der Welt direkt im Hauptfeld von New York dabei zu sein.

Züger ärgert Niemeier mit starkem Rückhandspiel auf Grundlinie

Der Schweizer Debütantin gelang gegen Niemeier ein eindrucksvoller Start, sie war direkt voll da. Mit Stärken über die Rückhand leistete sie sich wenig eigene Fehler im Grundlinienspiel. Die 22-jährige Dortmunderin tat sich derweil schwer, den eigenen Rhythmus zu finden, Züger agierte hingegen nahezu fehlerfrei.