Am Freitagabend (01.07.2022) unterlag der 28-jährige Otte dem spanischen Shootingstar Alcaraz auf Court eins in Wimbledon deutlich. Die deutsche Nummer 32 der Welt hatte Alcaraz (Nummer fünf) beim 3:6, 1:6, 2:6 wenig entgegenzusetzen.

Nach 98 Minuten verwandelte der 19-Jährige seinen ersten Matchball. Damit ist der letzte von sieben deutschen Tennis-Spielern in der Herren-Konkurrenz ausgeschieden. In Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev war Otte die deutsche Nummer eins bei den Herren in Wimbledon und erstmals in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier gesetzt.