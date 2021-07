Die Nummer 151 der Weltrangliste unterlag dem zweimaligen Olympia-Sieger Andy Murray (Großbritannien) am Mittwochabend mit 3:6, 6:4, 6:4, 4:6 2:6. Zuvor hatte sich Otte durch die Qualifikation gekämpft und in der 1. Runde den Franzosen Arthur Rinderknech in einem Fünf-Satz-Krimi bezwungen. Otte hatte dieses Jahr erstmals das Hauptfeld erreicht.

Beide Spieler gaben sich in ihren ersten beiden Aufschlagspielen keine Blöße. Beim Stand von 2:2 wehrte Otte bei 0:40 zunächst drei Breakbälle ab, doch die vierte Chance nutzte Murray zum 3:2. Bei einer 5:3-Führung verwandelte Murray bei Aufschlag Otte seinen ersten Satzball.

Otte dreht zweiten Satz nach 1:3-Rückstand

Im zweiten Satz gelang Murray in Ottes zweitem Aufschlagspiel ein Break, sodass der Schotte mit 3:1 in Führung ging. Doch im direkten Gegenzug hatte Otte seine ersten beiden Breakbälle der Partie: Den ersten nutzte der Kölner, verkürzte damit auf 2:3 und brachte anschließend seinen Aufschlag durch.

Otte drehte nun richtig auf: Bei Aufschlag Murray machte der 27-Jährige vier Punkte in Folge und ging mit 4:3 in Führung. Murray zeigte sich beeindruckt von Ottes Leistungssteigerung und leistete sich viele leichte Fehler. Nach 89 Minuten Spielzeit holte sich Otte mit 6:4 den zweiten Satz.

Souveräner Auftritt im dritten Satz

Im siebten Spiel des dritten Satzes vergab Otte zwei Breakbälle in Folge, doch beim dritten setzte der Kölner den Ball auf die Außenkante der Grundlinie und ging mit 4:3 in Führung. Otte zog sein Spiel weiter souverän durch und entschied den dritten Durchgang ebenfalls mit 6:4 für sich.

Murray bewegte sich nicht mehr optimal, brachte sein erstes Aufschlagspiel in Satz vier aber mit viel Mühe durch. Anschließend rutschte der Schotte noch übel aus, konnte aber weitermachen. Beim Stand von 2:2 wurde das Dach über dem Centre Court geschlossen, was eine knapp zwanzigminütige Pause zur Folge hatte.

Pause bringt Otte aus dem Rhythmus

Andy Murray.

Die Unterbrechung im vierten Durchgang brachte Otte aus dem Rhythmus, sodass dem nun wieder frischer wirkenden Murray anschließend das Break zur 4:2-Führung gelang. Otte kämpfte sich schnell zurück in die Partie: Als Murray mit einer 5:3-Führung im Rücken zum Satzgewinn servierte, schaffte der Kölner das Re-Break zum 4:5. Doch Murray konterte bei Ottes Aufschlagspiel umgehend und schnappte sich mit 6:4 Satz vier.

Murray nahm den Schwung aus dem vierten Durchgang mit in den entscheidenden fünften und spielte zu Beginn wie aufgedreht. Mit dem Publikum im Rücken spielte der Schotte druckvoll und ging nach einem Break schnell mit 3:0 in Führung. Otte versuchte noch einmal alles, doch in den entscheidenden Situationen behielt Murray die Oberhand. Nach knapp vier Stunden stand Murray als Sieger fest.

Stand: 30.06.2021, 23:27