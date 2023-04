Tennis: Goran Ivanisevic schlägt bei den Herren 50 in Bielefeld auf

Die Freude bei Rodolphe Gilbert dürfte eher verhalten sein. Der Franzose, in den 90er Jahren immerhin mal die 61 in der Weltrangliste, wird es als Ranglisten-Nummer eins des SC Hörstel am vorletzten Spieltag der Regionalliga West in der Altersklasse 50 mit einem echten Wimbledonsieger und Ex-Weltranglistenzweiten zu tun bekommen.

Goran Ivanisevic, derzeit Trainer von Weltklassespieler Novak Djokovic, schlägt in dieser Saison zumindest einmal für Aufsteiger TG Blau-Weiß Quelle auf. "Ich habe mit Goran verabredet, dass er am 17. Juni beim SC Hörstel antreten wird" , sagt Quelle-Mannschaftsführer Ralf Weber dem WDR.

Thomas Muster ist derzeit verletzt

Schließlich passt es sich ganz gut, dass Weber als Turnierdirektor des ATP-Turniers in Halle/Westfalen schon seit vielen Jahren mit den aktuellen und ehemaligen Top-Spielern der Welt gut bekannt ist. Und aus diesen " alten Freundschaften ", wie Weber es nennt, hat der 59-Jährige ein Team zusammengestellt, dass anhand der Bekanntheit und des Renommees seiner Spieler weltweit wohl seinesgleichen sucht.

Neben Ivanisevic stehen etwa der Österreicher Thomas Muster (ehemalige 1 in der Welt, derzeit aber gerade verletzt), der Argentinier Alberto Mancini (ehemalige 8), die Marokkaner Younes El Aynaoui (ehemalige 14) und Hicham Arazi (ehemalige 22), der Niederländer Paul Haarhuis (ehemalige 18) und etliche weitere Ex-Spitzenspieler auf der Meldeliste des Bielefelder Klubs. Die Aufstellung liest sich wie das who-des-who des Spitzentennis in den 90er Jahren.

Ex-Profis sind durchaus üblich

"Zwei bis drei der Ex-Profis sollen in jedem Spiel auch regelmäßig zum Einsatz kommen" , sagt Weber. "Wie und wann genau, das werden wir in den nächsten Tagen noch konkret besprechen." Die restlichen Positionen in dem Sechser-Team nehmen dann ambitionierte deutsche Amateur-Spieler aus der Umgebung Ostwestfalens ein. Blau-Weiß Quelle startet am 6. Mai mit einem Heimspiel gegen DSD Düsseldorf, dessen Topspieler Fernon Wibier (ehemalige 126) ist, in die Saison.

Dass ehemalige Profis von einigen Regionalliga-Klubs eingekauft werden, ist mittlerweile üblich. Ein weiteres Beispiel: Der Ratinger Tennisclub Grün-Weiss, Vizemeister des Vorjahres, bietet ebenfalls ehemalige Top-Spieler auf, u.a. den Finnen Veli Paloheimo (ehemalige 48) oder den Belgier Dick Norman (ehemalige 85). Wiederum andere Klubs in der Liga kommen ganz ohne Ex-Profis aus.

Spieler bekommen Aufwandsentschädigung

"Die Spieler erhalten eine Aufwandsentschädigung", sagt Weber. Diese bewege sich im unteren vierstelligen Bereich und sei " völlig vertretbar" . Bei Ivanisevic wird das spielerische Engegement zusätzlich verbunden mit einem Show-Match im Rahmen des ATP-Turniers tags darauf. Mannschaftskapitän Weber, der selbst für das Team gemeldet ist aber wohl nicht selbst zum Einsatz kommen wird, hofft auf jeweils gut 300 Besucher der Bielefelder Heimspiele.