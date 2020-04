LSB arbeitet am Neustart

Ein möglicher Starttermin für erste Sportarten wie Tennis oder Golf könnte laut Landessportbund in NRW der 11. Mai sein. Bis dahin sei eine bundesweite Lösung möglich. " Die Devise ist: Wir müssen einen Anfang machen ", erklärte LSB -Sprecher Frank-Michael Rall.

Deshalb arbeitet der Landessportbund NRW aktuell an einem Plan, wie die ersten der 18.300 Sportvereine in NRW wieder starten könnten, sobald die Politik ihr Okay gibt. "J etzt geht es darum, dass wir reinhorchen in die Sportverbände und Vereine und fragen was ist möglich, wie könnte ein Start bei euch aussehen ", erklärte Rall weiter.

Sicherheitsvorkehrungen weiter nötig

Egal wann der Startschuss für die Sportler in NRW kommt, Sicherheitsvorkehrungen werden weiter nötig sein und müssen ganz individuell an die jeweilige Sportart angepasst werden. " Wo Netze, wo Platten, wo Abstand ist, da ist mehr möglich ", so Rall.