Coric hatte vom ersten Aufschlag weg alles im Griff und wurde seiner Favoritenstellung gerecht. Nach nur 75 Minuten verwertete er den ersten Matchball.

Altmaier deutet Stärken nur kruz an

Mitte des zweiten Satzes deutete Altmaier seine Stärken an, das ihn zuvor am Dienstag in der Partie gegen den Spanier Jaume Munar zum überraschenden 6:3, 6:0 und damit ins Viertelfinale geführt hatte. In dieser Phase spielte er mutig und forsch und konnte mit dem Kroaten mithalten.

Dann jedoch wurde sein Spiel wieder mutloser. Im Returnspiel agierte er wieder wesentlich passiver, und auch seinen Aufschlägen fehlte der letzte Druck. Am Ende erspielte sich der 24 Jahre alte Tennisprofi aus Kempen keine einzige Breakchance und unterlag verdient.

Altmaier, der 2020 bei den French Open das Achtelfinale erreicht hatte, war zuvor bei den Turnieren der höchsten ATP-Kategorie nicht über eine Zweitrunden-Teilnahme hinausgekommen. In der spanischen Hauptstadt war er erst kurzfristig als "Lucky Loser" ins Hauptfeld gerückt. Gegen den überzeugenden Coric war Altmaier nun chancenlos.

Struff kämpft am Donnerstag um das Halbfinalticket

Am Donnerstag (20 Uhr) tritt mit dem Warsteiner Jan-Lennard Struff der noch einzig verbliebene deutsche Spieler gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas im Viertelfinale an.