Der Höhenflug geht weiter: Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat sein Auftaktspiel bei den US Open nach etwas über zwei Stunden souverän gewonnen. Gegen den 20-jährigen Norweger Casper Ruud gab sich Struff am Dienstag (27.08.2019) in drei Sätzen (6:4, 6:4, 6:2) keine Blöße und zog zum dritten Mal in seiner Karriere in die zweite Runde der US Open ein.

Durchwachsener erster Satz

Der 29-Jährige startete ordentlich und gewann sein erstes Aufschlagsspiel zu Null - nachdem Ruud es ihm im ersten Spiel vorgemacht hatte. Allerdings schenkte Struff in der Folge einige Chancen her, den Norweger noch stärker unter Druck zu setzen und ließ bei einigen Returns und Longline-Schlägen die letzte Präzision vermissen.