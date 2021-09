Vorhand-Cross mit Topspin oder auch mal Rückhand-Longline: Egal welchen Ansatz Tennisprofi Oscar Otte wählte, es klappte an diesem Tag bei den US Open nahezu alles beim verdienten Sieg über den Amerikaner Denis Kudla am Donnerstag (03.09.2021).

Der 28-jährige Kölner Tennisprofi durchlebt gerade sein (vorläufiges) Karrierehoch, darf sich in der 3. Runde der US Open - seinem besten Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier - auf das Duell am Samstag mit dem Italiener Andreas Seppi freuen.