Otte und Altmaier in der ersten Runde in Stuttgart ausgeschieden

Wie zuletzt bei den French Open musste der 29 Jahre alte Oscar Otte auch beim ATP-Turnier in Stuttgart eine Erstrundenniederlage hinnehmen. Der mit einer Wildcard ausgestattete Otte verlor am Dienstag (13.6.2023) gegen den Franzosen Gregoire Barrere 4:6, 3:6. Im vergangenen Jahr hatte der Kölner noch das Halbfinale erreicht.

"Auf jeden Fall extrem ärgerlich mal wieder. Ich habe mir so viel vorgenommen" , sagte Otte. Er habe allerdings nach der Niederlage im Doppel am Montag im Bett gelegen und erst nach Rücksprache mit dem Arzt entschieden, zum Einzel anzutreten. " Er meinte, wenn das Fieber runter ist und die Gliederschmerzen weg sind, dann kann ich es probieren" , berichtete Otte: "Es war etwas besser heute morgen, aber es haben einige Prozent gefehlt."

Altmaier mit Pleite

Ob aufgrund seiner Erkrankung sein Start beim ATP-Turnier in Halle in der kommenden Woche gefährdet sei, wusste Otte nicht. "Ich fahre jetzt nach Hause und muss mich auskurieren. Ich probiere alles, dass ich für Halle mindestens wieder bei 95 Prozent bin." Auch aufgrund einer Knieverletzung steht er momentan nur noch auf Weltranglistenplatz 141.

Der Kempener Daniel Altmaier, der zuletzt in Paris mit seinem Zweitrundensieg gegen Top-Spieler Jannik Sinner überrascht hatte, verlor sein Auftaktmatch gegen den Australier Christopher O'Connell mit 3:6, 1:6 ebenfalls.

Struff noch aktiv

Am Dienstag kämpfen noch Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier um den Einzug ins Achtelfinale. Olympiasieger Alexander Zverev hatte seinen Start in Stuttgart nach dem verlorenen Halbfinale in Roland Garros wegen einer leichten Oberschenkelverletzung abgesagt.