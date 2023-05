Halbfinal-Klatsche für Struff in Bordeaux

Stand: 19.05.2023, 16:05 Uhr

Nachdem sich Jan-Lennard Struff in den vergangenen Tagen und Wochen in starker Form präsentiert hatte, erlitt er beim Challenger in Bordeaux einen herben Rückschlag. Gegen Tomas Martin Etcheverry verlor Struff am Freitag (19.05.2023) deutlich.