Struff bei Challenger-Turnier in Bordeaux im Halbfinale

Struff schlug am Donnerstag den 24-jährigen Franzosen Corentin Moutet mit 6:3 und 6:2. Zuvor hatte er bereits den französischen Qualifikanten Kyrian Jacquet mit 6:3 und 6:3 geschlagen.

Halbfinale am Freitag

Das Halbfinale steht bereits am Freitag an, Gegner ist der Argentinier Tomas Martin Etcheverry.

In der Weltrangliste wird Struff in der kommenden Woche Alexander Zverev als deutsche Nummer eins ablösen. Zverev war in Rom bereits im Achtelfinale am Russen Daniil Medwedew gescheitert. Die French Open in Paris beginnen am 28. Mai.