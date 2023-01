Der 32 Jahre alte Warsteiner Struff setzte sich souverän mit 6:1, 6:4 gegen den Australier Tristan Schoolkate durch und ist damit zum insgesamt neunten Mal beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Start. In der ersten Runde in Melbourne trifft Struff nun auf den Weltranglisten-35. Tommy Paul aus den USA. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.