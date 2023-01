Auch Struff verliert sein Auftaktmatch

Struff schied bei seiner neunten Teilnahme in Melbourne zum achten Mal in der ersten Runde aus. Damit konnte auch er die deutsche Negativserie bei den diesjährigen Australian Open nicht stoppen können. Bereits am Montag waren alle sechs gestarteten deutschen Tennisprofis an der Auftakthürde gescheitert.

Der Davis-Cup-Spieler verpasste Down Under seinen erst zweiten Zweitrundeneinzug nach 2018. Zuletzt hatte die frühere deutsche Nummer zwei 2021 bei den French Open einen Erfolg auf Grand-Slam-Ebene gefeiert, damals ging es für ihn bis ins Achtelfinale.