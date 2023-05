Erstes Mal bei einem Grand-Slam-Turnier gesetzt

Struff war zum ersten Mal in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier gesetzt gewesen. Der Sauerländer lag mit 1:2-Satzrückstand auch im vierten Durchgang bereits mit einem Break hinten, holte sich jedoch fünf Spiele in Serie. Im letzten Satz ging jedoch gar nichts mehr, kopfschüttelnd saß Struff verzweifelt auf der Bank des Außenplatz 13.

Auf dem Weg zum Sandplatz-Klassiker hatte er mit dem Finaleinzug beim Masters-1000-Turnier in Madrid den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Bis Montag hatte er sogar zeitweise Alexander Zverev als topplatzierter deutscher Spieler in der Weltrangliste abgelöst.

Altmaier in der nächsten Runde

Damit hat bei den deutschen Herren bislang nur Daniel Altmaier die zweite Runde erreicht. Der 24-Jährige aus Kempen setzte sich zum Auftakt am Montag souverän mit 6:3, 6:4, 6:4 gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler durch. Er trifft beim Sandplatzklassiker in Paris nun auf den Sieger der Partie zwischen dem an Position acht gesetzten Italiener Jannik Sinner und Alexandre Müller aus Frankreich.

Altmaier überstand zum zweiten Mal in seiner Karriere die erste Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. 2020 hatte er bei den French Open sogar das Achtelfinale erreicht. Hüsler hatte im Davis Cup im Februar seine Einzel gegen Alexander Zverev und Oscar Otte gewonnen und maßgeblich für das deutsche Aus gesorgt.