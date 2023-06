Am Samstag (17.06.2023) setzte sich der 33-jährige Struff mit 3:6, 6:3, 6:3 gegen Hurkacz (26) durch. Finalgegner am Sonntag (15.30 Uhr) ist der 25-jährige US-Amerikaner Frances Tiafoe. Er hatte den Ungarn Marton Fucsovics am Samstag im ersten Halbfinale mit 6:3, 7:6 (13:11) geschlagen.

Im vergangenen Jahr hatte der Kölner Oscar Otte als Halbfinalist den Sprung ins Endspiel verpasst. Der bisher letzte deutsche Turniersieger auf dem Weissenhof war 1991 Michael Stich. Struff, Nummer 24 der Welt, spielt nun sein drittes Finale überhaupt bei einem ATP-Turnier.