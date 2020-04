Die Hoffnung, dass schon früher trainiert werden darf, hat Kuntzsch noch nicht aufgegeben und geht davon aus, "dass es sich nicht mehr allzu lange hinzieht." Vor allem die Tatsache, dass seit Mittwoch (01.04.2020) Profisportler in NRW offiziell in Kleingruppen trainieren dürfen, gibt Kuntzsch Hoffnung.

" Dadurch denke ich, wird der Druck der Öffentlichkeit auch gerade für unsere Sportart so groß werden, dass man da Lösungen finden muss, um das aufzulockern." Er betont allerdings, alle Trainer seien natürlich "ganz klar bereit, den behördlichen Auflagen Folge zu leisten".

Ralph Lampe: "Krise wird einige Trainer in Ruin treiben"

Ralph Lampe, selbständiger Verbandstrainer beim Tennisverband Mittelrhein, glaubt nicht an eine allzu schnelle Rückkehr auf den Tennisplatz: " Ich kann mir nicht vorstellen, dass am 20. April wieder gespielt wird. Wir haben eine Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber. Wenn man einzelne Sportarten freischaltet, dann werden andere dasselbe fordern ", sagte Lampe gegenüber dem WDR.

Einig sind sich beide Trainer in der Bedeutung des NRW-Rettungsschirms, an dem viele Existenzen hängen. " Mindestens 80, 90 Prozent der Tennistrainer, die freiberuflich für Tennisschulen arbeiten, würden wahrscheinlich ohne die Soforthilfen vom Land NRW nicht überleben und hätten keine Möglichkeiten den Trainingsausfall zu überbrücken ", erzählt Dominik Kuntzsch. Lampe glaubt, dass die Corona-Krise trotz der Hilfen "einige Trainer in den Ruin treiben wird".

Wann wieder trainiert werden darf, ist offen. Lampe ist sich jedoch sicher, dass - wenn es soweit ist - "alle an die frische Luft wollen und Bock haben viel zu tun. Das hilft uns sicherlich beim Neustart" .

Stand: 03.04.2020, 07:00