Tennis: Rochusclub Düsseldorf zum ersten Mal Deutscher Meister

Stand: 15.08.2022, 10:38 Uhr

Der Düsseldorfer Tennisclub hat sich am letzten Bundesliga-Spieltag durch einen Sieg in Ludwigshafen seinen Spitzenplatz gesichert und ist zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Meister.