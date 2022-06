In der zweiten Runde gab Gegner Christian Harrison nach nur 15 Minuten auf. "Eigentlich bin ich sehr abergläubisch" , sagte Otte. "Wenn er weg ist, ist er weg, das liegt nicht in meiner Hand. Es hat bislang auch ganz gut ohne Glücksstein geklappt."

Wimbledon-Runde drei: Otte jetzt gegen Alcaraz

In Abwesenheit des verletzt fehlenden Olympiasiegers Alexander Zverev ist Otte in Wimbledon die deutsche Nummer Eins bei den Herren und von sieben Startern der einzige in der dritten Runde.

Dabei geht es nun gegen den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz. "Wenn ich eine gute Chance habe, dann wird es auf Rasen sein, auf den anderen Plätzen ist er einer der besten Spieler", sagte Otte über den 19 Jahre alten Weltranglisten-Siebten.

Quelle: dpa/red