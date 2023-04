Gemeinsam mit ihrer deutschen Kollegin Tatjana Maria, die in Stuttgart gegen eine Qualifikantin antritt, hatte sie mit dem deutschen Team am Freitag und Samstag in Stuttgart Brasilien 3:1 geschlagen und damit das Finalturnier der besten zwölf Nationen erreicht. Niemeier bezwang dabei die favorisierte Beatriz Haddad Maia, Nummer 14 der Weltrangliste.

Quelle: sid/red