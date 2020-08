Struff feiert Auftaktsieg bei Restart der ATP-Tour in New York

Struff bekommt es in der zweiten Runde des Hartplatzturniers mit dem Gewinner der Partie zwischen dem an Position zwölf gesetzten Kanadier Denis Shapovalov und dem Kroaten Marin Cilic zu tun. Struff startete gut ins Match. Direkt im ersten Spiel gelang ihm ein Break gegen den Weltranglisten-26. Struff selbst servierte sehr gut, ließ bis Mitte des zweiten Satzes keinen Breakball zu. Die Entscheidung gelang Struff dann beim Stand von 3:3, als er de Minaur erneut den Aufschlag abnahm.

Die Western and Southern Open gelten auch als Generalprobe für die US Open (ab 31. August). Die Profis befinden sich in New York in einer Tennis-"Blase" mit hohen Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie. Die ATP-Tour war seit März unterbrochen, gleiches gilt für die Frauentour WTA, die in den vergangenen Wochen bereits wieder Turniere in Europa ausgerichtet hat.

