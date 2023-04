Tennisprofi Altmaier verliert Auftakt in München

Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Achtelfinale beim Münchner Sandplatzturnier verpasst. Der 24 Jahre alte Kempener musste sich am Donnerstag dem Russen Aslan Karazew 6:4, 6:7 (2:7), 2:6 geschlagen geben. Das Match war wegen Regens am Mittwoch beim Stand von 0:3 im dritten Satz abgebrochen worden. Karazew verwandelte nach 2:59 Stunden seinen dritten Matchball.

Altmaier nutzt Breakbälle nicht

Altmaier, der noch am Sonntag ein Challenger-Turnier in den USA gewonnen hatte, war gut in die Partie gestartet und profitierte zunächst von vielen leichten Fehlern des Russen. Im zweiten Satz ließ der Deutsche zehn Möglichkeiten, seinem Gegner den Aufschlag abzunehmen, ungenutzt. Auch nach Wiederaufnahme der Partie hatte der Davis-Cup-Profi mehrere Breakbälle.

Otte ebenfalls ausgeschieden

Auch Oscar Otte musste die Segel streichen. Der Kölner verlor sein Achtelfinale am Mittwoch gegen den Italiener Flavio Cobolli mit 0:6, 6:3, 3:6. Otte fand im ersten Satz überhaupt nicht in die Partie und stannd völlig neben sich. Cobolli ließ keinen einzigen Spielgewinn zu. Im zweiten Satz fing sich Otte dann, servierte besser und agierte deutlich konzentrierter.

Im Entscheidungsdurchgang war dann der Italiener wieder der Stärkere. Otte musste zu oft hinterher schauen und konnte sein Niveau aus Satz zwei nicht halten. Da fast zeitgleich auch Yannick Hanfmann verlor, ist Alexander Zverev der letzte Deutsche im Turnier.

Quelle: dpa